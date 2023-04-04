Надежная связь на поле боя: что известно о терминалах SATCOM для Украины

Что такое SATCOM

Wideband Global SATCOM (WGS) - система спутниковой связи космических сил США, которая используется Пентагоном, вооруженными силами Канады и Австралии.

В составе данной системы спутники, операторы, а конечные потребители подключаются к ней через терминалы.

SATCOM характеризуется высокой скоростью и надежностью передачи данных при осуществлении военных миссий в сложных условиях. Система увеличивает коммуникационные возможности, обеспечивая дополнительную полосу пропускания.

WGS используется в Государственном департаменте и в Белом доме - обеспечивает защищенный режим трансляции видеоконференций, звонков. В военной сфере - для тактических операций, разведки, наблюдения, управления боем.

Ее функционал позволяет Пентагону передавать данные между кораблями, подводными лодками, авиацией и сухопутными войсками, получать информацию о метеоусловиях.

Проверены вооруженными силами США

Терминалами SATCOM пользуются в армии США, корабли и подводные лодки Военно-морских сил США, национальные органы управления ядерными силами и силы национальной безопасности, в том числе и союзники Штатов, среди которых Силы обороны Австралии.

Терминалы представляют собой портативные приемные устройств. Быстро устанавливаются и могут применяться в суровых условиях окружающей среды.

Фото: терминалы спутниковой связи в армии США (twitter.com/USArmy)

В США не раскрывают название и характеристики терминалов SATCOM, которые получит Украина в новом пакете военной помощи.

Однако в открытых источниках есть информация об оборудовании, которое было разработано для сил спецопераций США. Речь идет о 4-х диапазонном SATCOM-терминале (DMCS). Его параметры:

Четыре диапазона рабочих частот (C, X, Ku, Ka).

Трехдиапазонный рефлектор 2,4 м.

Рефлектор Ka-диапазона 1,59 м.

Регулировка по углу места: (0 – 85)˚, по азимуту: +/-15˚ (непрерывно).

Промежуточная частота L-диапазона (950–2000) МГц.

Развертывание/свертывание терминала за 30 минут без применения инструментов.

Открытая окружающая среда с температурой от минус 30 до 50 ˚C.

Система была спроектирована исходя из требований сил специального назначения США.

Это многоцелевой, легко транспортируемый терминал, приспособленный к развертыванию в любой точке мира.

Отметим, терминалы SATCOM от Штатов Украина уже получала в рамках пакета помощи в декабре 2022. А в октябре прошлого года США впервые отправили украинским военным 4 антенны спутниковой связи.

Тогда же в Пентагоне отметили, что данные антенны обеспечат надежную связь в критический момент на поле боя, а также могут взаимодействовать с любыми системами, не только Starlink.