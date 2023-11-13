Для надійнішого проходження зими ДТЕК наростив обсяги імпортного вугілля до 280 тисяч тонн

Таким чином, на сьогодні увесь обсяг законтрактованого імпортного палива із сусідньої країни збільшено до 280 тис. тонн. Вугілля необхідне для виробництва електроенергії на ТЕС і, відповідно, для стабільної роботи всієї енергосистеми України.

В рамках контрактів передбачено постачання вугілля впродовж усього опалювального сезону, починаючи з вересня цього року і до березня наступного.

Так, на сьогодні вже імпортовано та доставлено на теплоелектростанції компанії майже 78 тис. тонн імпортного палива.

"Розуміючи усі виклики опалювального сезону, ми не лише посилено ремонтуємо та відновлюємо енергоблоки, продовжуємо на максимумі видобувати вугілля для теплоелектростанцій, але й зміцнюємо тили, де можливо. Для цього сформували запас критичного обладнання на випадок нових обстрілів, забезпечили ТЕС і шахти резервними джерела живлення. Такою підстраховкою є і додаткове імпортне вугілля, яке веземо в Україну", - підкреслив генеральний директор "ДТЕК Енерго" Ільдар Салєєв.

Власний вуглевидобуток для компанії залишається пріоритетом, але додаткові партії палива із-за кордону дозволять впевненіше пройти опалювальний сезон, зазначив він.

Нагадаємо, раніше в ДТЕК заявляли про завершення усіх запланованих до старту опалювального сезону планових ремонтних робіт на енергоблоках ТЕС.