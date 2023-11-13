RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Для более надежного прохождения зимы ДТЭК нарастил объемы импортного угля до 280 тысяч тонн

Фото: для более надежного прохождения зимы ДТЭК нарастил объемы импортного угля до 280 тысяч тонн (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Для более надежного прохождения отопительного сезона "ДТЭК Энерго" законтрактовал дополнительные 70 тысяч тонн энергетического угля из Польши.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Таким образом, на сегодняшний день весь объем законтрактованного импортного топлива из соседней страны увеличен до 280 тыс. тонн. Уголь необходим для производства электроэнергии на ТЭС и, соответственно, для стабильной работы всей энергосистемы Украины.

В рамках контрактов предусмотрены поставки угля на протяжении всего отопительного сезона, начиная с сентября этого года и до марта следующего.

Так, на сегодняшний день уже импортировано и доставлено на теплоэлектростанции компании почти 78 тыс. тонн импортного топлива.

Понимая все вызовы отопительного сезона, мы не только усиленно ремонтируем и восстанавливаем энергоблоки, продолжаем на максимуме добывать уголь для теплоэлектростанций, но и укрепляем тылы, где возможно. Для этого сформировали запас критического оборудования на случай новых обстрелов, обеспечили ТЭС и шахты резервными источниками . Такой подстраховкой является и дополнительный импортный уголь, который везем в Украину", - подчеркнул генеральный директор "ДТЭК Энерго" Ильдар Салеев.

Собственная угледобыча для компании остается приоритетом, но дополнительные партии топлива из-за границы позволят более уверенно пройти отопительный сезон, отметил он.

Напомним, ранее в ДТЭК заявляли о завершении всех планируемых к старту отопительного сезона плановых ремонтных работ на энергоблоках ТЭС.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭК