Для более надежного прохождения зимы ДТЭК нарастил объемы импортного угля до 280 тысяч тонн

Таким образом, на сегодняшний день весь объем законтрактованного импортного топлива из соседней страны увеличен до 280 тыс. тонн. Уголь необходим для производства электроэнергии на ТЭС и, соответственно, для стабильной работы всей энергосистемы Украины.

В рамках контрактов предусмотрены поставки угля на протяжении всего отопительного сезона, начиная с сентября этого года и до марта следующего.

Так, на сегодняшний день уже импортировано и доставлено на теплоэлектростанции компании почти 78 тыс. тонн импортного топлива.

Понимая все вызовы отопительного сезона, мы не только усиленно ремонтируем и восстанавливаем энергоблоки, продолжаем на максимуме добывать уголь для теплоэлектростанций, но и укрепляем тылы, где возможно. Для этого сформировали запас критического оборудования на случай новых обстрелов, обеспечили ТЭС и шахты резервными источниками . Такой подстраховкой является и дополнительный импортный уголь, который везем в Украину", - подчеркнул генеральный директор "ДТЭК Энерго" Ильдар Салеев.

Собственная угледобыча для компании остается приоритетом, но дополнительные партии топлива из-за границы позволят более уверенно пройти отопительный сезон, отметил он.

Напомним, ранее в ДТЭК заявляли о завершении всех планируемых к старту отопительного сезона плановых ремонтных работ на энергоблоках ТЭС.