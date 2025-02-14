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Надійна, точна і далекобійна: ГУР показало роботу української гаубиці "Богдана"

Україна, П'ятниця 14 лютого 2025 11:48
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Надійна, точна і далекобійна: ГУР показало роботу української гаубиці "Богдана" Фото: САУ "Богдана" продовжує нищити ворога на фронті (GettyImages)
Автор: Ірина Гайдук

САУ "Богдана" продовжує нищити ворога на фронті. Українські розвідники зазначили, що гаубиця українського виробництва працює точно і надійно і показали як вона працює.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони України.

"Надійна, точна і далекобійна - перша гаубиця калібру 155-мм українського виробництва "Богдана" продовжує карати російських окупантів", - розповіли в ГУР.

На підтвердження своїх слів Головне управління розвідки показало відео роботи української САУ.

На відео можна побачити, як злагоджено відпрацьовують удари по російських позиціях розвідники та артилеристи підрозділів активних дій ГУР. Оператори БПЛА виявляють ворожі цілі, а розрахунок "Богдани" знищує противника.

Виробництво української зброї

У Міністерстві оборони України розповіли, що у 2025 році Україна посилить виробництво власної зброї. Цьогоріч військова промисловість зосередиться на нових далекобійному озброєнні. Планується виробництво:

  • балістичних та крилатих ракет, які мають стати стримуючим фактором для країни-агресора;
  • компонентів системи протиракетної оборони (ПРО), які зможуть ефективно захищати мирні українські міста від ворожих атак;
  • вітчизняного комплексу ПРО, характеристики якого будуть відповідати найкращим іноземним аналогам;
  • систем управління для зенітно-ракетних комплексів.

Україна також тісно співпрацює з західними партнерами, щоб отримати додатково системи іноземного виробництва.

Західне озброєння вже змінило правила ведення війни на лінії фронту. За повідомленням Міноборони, Україні значно оновила свою артилерію. ЗСУ вже частково перейшли на використання установок зі снарядами 155 мм калібру. Це наблизило військо до стандартів НАТО. А реактивні системи залпового вогню, як HIMARS, посилили далекобійність української армії.

Разом з тим Україна прагне якомога більше розвивати власну військову промисловість. Нещодавно Володимир Зеленський показав озброєння українського виробництва. Президент наголосив, що стратегічна перспектива України - щороку додавати до свого військового потенціалу.

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САУ Богдана ГУР Зброя в Україні
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