Надійна, точна і далекобійна: ГУР показало роботу української гаубиці "Богдана"

САУ "Богдана" продовжує нищити ворога на фронті. Українські розвідники зазначили, що гаубиця українського виробництва працює точно і надійно і показали як вона працює.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони України.

Україна також тісно співпрацює з західними партнерами, щоб отримати додатково системи іноземного виробництва.

У Міністерстві оборони України розповіли, що у 2025 році Україна посилить виробництво власної зброї . Цьогоріч військова промисловість зосередиться на нових далекобійному озброєнні. Планується виробництво:

На відео можна побачити, як злагоджено відпрацьовують удари по російських позиціях розвідники та артилеристи підрозділів активних дій ГУР. Оператори БПЛА виявляють ворожі цілі, а розрахунок "Богдани" знищує противника.

Західне озброєння вже змінило правила ведення війни на лінії фронту. За повідомленням Міноборони, Україні значно оновила свою артилерію. ЗСУ вже частково перейшли на використання установок зі снарядами 155 мм калібру. Це наблизило військо до стандартів НАТО. А реактивні системи залпового вогню, як HIMARS, посилили далекобійність української армії.

Разом з тим Україна прагне якомога більше розвивати власну військову промисловість. Нещодавно Володимир Зеленський показав озброєння українського виробництва. Президент наголосив, що стратегічна перспектива України - щороку додавати до свого військового потенціалу.