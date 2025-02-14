Надежная, точная и дальнобойная: ГУР показало работу украинской гаубицы "Богдана"

САУ "Богдана" продолжает уничтожать врага на фронте. Украинские разведчики отметили, что гаубица украинского производства работает точно и надежно и показали как она работает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины.

"Надежная, точная и дальнобойная - первая гаубица калибра 155-мм украинского производства "Богдана" продолжает наказывать российских оккупантов", - рассказали в ГУР.

В подтверждение своих слов Главное управление разведки показало видео работы украинской САУ.

На видео можно увидеть, как слаженно отрабатывают удары по российским позициям разведчики и артиллеристы подразделений активных действий ГУР. Операторы БПЛА обнаруживают вражеские цели, а расчет "Богданы" уничтожает противника.

Производство украинского оружия

В Министерстве обороны Украины рассказали, что в 2025 году Украина усилит производство собственного оружия. В этом году военная промышленность сосредоточится на новом дальнобойном вооружении. Планируется производство:

баллистических и крылатых ракет, которые должны стать сдерживающим фактором для страны-агрессора;

компонентов системы противоракетной обороны (ПРО), которые смогут эффективно защищать мирные украинские города от вражеских атак;

отечественного комплекса ПРО, характеристики которого будут соответствовать лучшим иностранным аналогам;

систем управления для зенитно-ракетных комплексов.

Украина также тесно сотрудничает с западными партнерами, чтобы получить дополнительно системы иностранного производства.