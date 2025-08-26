ua en ru
Надежная работа сетей возможна только при индексации тарифа на распределение, - эксперт

Вторник 26 августа 2025 10:21
UA EN RU
Надежная работа сетей возможна только при индексации тарифа на распределение, - эксперт Фото:индексация тарифов на распределение обесепчит надежную работу сетей (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Корректировка тарифов на распределение электроэнергии для операторов систем распределения (ОСР) необходима для поддержания их надежной работы в условиях войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко.

"Риск надежного энергообеспечения, потому что у нас энергетическая инфраструктура после обстрелов находится не в таком хорошем состоянии. Вот такие основные риски, которые существуют. Например, существует также риск достаточно низкого уровня надежности операторов системы распределения электрической энергии в первую очередь", - рассказал эксперт.

Омельченко объяснил данную ситуацию тем, что сократился спрос на электрическую энергию во время войны на 35-40%, а соответственно и доходы операторов системы распределения. А это не учитывалось в тарифах.

По его словам, индексация тарифов для ОСР хотя бы на уровень инфляции является минимально необходимым условием для стабильной работы энергосетей.

"Поэтому для того, чтобы хотя бы на минимальном уровне обеспечить надежность работы электросетей, которые контролируют операторы систем распределения, нужно скорректировать для них тариф хотя бы на уровень инфляции", - пояснил Омельченко.

Он также подчеркнул, что, несмотря на то, что значительная часть ОСР являются частными компаниями, они остаются естественными монополиями и тариф должен регулироваться государством.

"Операторы системы распределения, хотя они есть и частные, значительная их часть, но это естественные монополии и должен регулироваться их тариф государством. Поэтому здесь есть большая ответственность государства", - отметил эксперт.

Ранее аналитик рынка электроэнергии ExPro Consulting Дарья Орлова заявила, что главная цель пересмотра тарифов для операторов системы распределения - уменьшение долговой нагрузки на рынке и подготовка к отопительному сезону.

