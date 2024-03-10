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Надихається Орбаном. Президент Словаччини розкритикувала уряд Фіцо

Неділя 10 березня 2024 15:02
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Надихається Орбаном. Президент Словаччини розкритикувала уряд Фіцо Фото: Зузана Чапутова, президент Словаччина (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Словаччини Зузана Чапутова розкритикувала судову реформу й проросійську риторику прем'єр-міністра Роберта Фіцо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Чапутову в інтерв'ю Financial Times.

За словами Чапутової, Фіцо "випробовує межі демократії" судовою реформою, а також нападками на Конституційний суд. У тому ж числі вона порівняла його з угорським колегою Віктором Орбаном.

"Словаччину сьогодні досить часто порівнюють з Угорщиною, і здається очевидним, що уряд Фіцо черпає певне натхнення в Угорщині", - заявила президент.

Позиція Словаччини щодо України

Минулої осені в Словаччині відбулися парламентські вибори, в результаті яких до влади прийшов Роберт Фіцо та партія "Курс - Соціальна демократія". Фіцо обіцяв припинити безкоштовну військову підтримку України, а також блокувати членство України в НАТО.

Також Фіцо неодноразово озвучував кремлівські тези й відзначався проросійською риторикою. Зокрема він вважає, що війна є "замороженим конфліктом", який нібито неможливо вирішити шляхом військової підтримки України.

Водночас віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина наголошувала, що Україна не має проблем з новим урядом Словаччини.

Варто додати, що прем'єр-міністр Угорщини також займає антиукраїнську позицію й неодноразово робив заяви, які дискредитують нашу країну. Наприклад, в листопаді 2023 року він заявив, що нібито Київ не зможе перемогти Росію на полі бою.

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