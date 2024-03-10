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Вдохновляется Орбаном. Президент Словакии раскритиковала правительство Фицо

Воскресенье 10 марта 2024 15:02
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Вдохновляется Орбаном. Президент Словакии раскритиковала правительство Фицо Фото: Зузана Чапутова, президент Словакии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Словакии Зузана Чапутова подвергла критике судебную реформу и пророссийскую риторику премьер-министра Роберта Фицо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Чапутову в интервью Financial Times.

По словам Чапутовой, Фицо "испытывает границы демократии" судебной реформой, а также нападками на Конституционный суд. В том же числе она сравнила его с венгерским коллегой Виктором Орбаном.

"Словакию сегодня довольно часто сравнивают с Венгрией, и кажется очевидным, что правительство Фицо черпает определенное вдохновение в Венгрии", - заявила президент.

Позиция Словакии по отношению к Украине

Прошлой осенью в Словакии прошли парламентские выборы, в результате которых к власти пришли Роберт Фицо и партия "Курс - Социальная демократия". Фицо обещал прекратить бесплатную военную поддержку Украины, а также блокировать членство Украины в НАТО.

Также Фицо неоднократно озвучивал кремлевские тезисы и отличался пророссийской риторикой. В частности, он считает, что война является "замороженным конфликтом", который якобы невозможно разрешить путем военной поддержки Украины.

В то же время вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина отмечала, что у Украины нет проблем с новым правительством Словакии.

Следует добавить, что премьер-министр Венгрии также занимает антиукраинскую позицию и неоднократно делал заявления, дискредитирующие нашу страну. К примеру, в ноябре 2023 года он заявил, что якобы Киев не сможет победить Россию на поле боя.

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