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Надходження падають: скільки трудові мігранти перевели в Україну з початку року

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Україна, Субота 31 грудня 2022 08:46
Надходження падають: скільки трудові мігранти перевели в Україну з початку року Фото: з початку року в Україну надійшло 12 млрд доларів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону за листопад 2022 року становив 1,099 млрд доларів. Це на 9,4% менше, ніж роком раніше (1,213 млрд доларів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ за січень-листопад 2022 року в Україну надійшло 11,986 млрд доларів, що на 5,8% менше, ніж роком раніше (12,720 млрд доларів).

НБУ враховував у своїх розрахунках як формальні, так і неформальні канали переказу грошей в Україну.

Зазначимо, трудові мігранти 2021 року перевели в Україну рекордну суму 15,026 млрд доларів, що на 25,4% більше, ніж роком раніше (11,980 млрд доларів).

Національний банк України у жовтні покращив прогноз обсягу приватних переказів в Україну у 2022 році з 12,6 млрд доларів до 13,9 млрд доларів. На 2023 рік прогноз підвищений з 13,1 млрд. доларів до 16,4 млрд. доларів. 2024 року очікується 13,8 млрд доларів.

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Національний банк України
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