Надходження падають: скільки трудові мігранти перевели в Україну з початку року

Фото: з початку року в Україну надійшло 12 млрд доларів (Віталій Носач, РБК-Україна)

Обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону за листопад 2022 року становив 1,099 млрд доларів. Це на 9,4% менше, ніж роком раніше (1,213 млрд доларів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ за січень-листопад 2022 року в Україну надійшло 11,986 млрд доларів, що на 5,8% менше, ніж роком раніше (12,720 млрд доларів). НБУ враховував у своїх розрахунках як формальні, так і неформальні канали переказу грошей в Україну.