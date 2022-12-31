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Поступления падают: сколько трудовые мигранты перевели в Украину с начала года

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Украина, Суббота 31 декабря 2022 08:46
Поступления падают: сколько трудовые мигранты перевели в Украину с начала года Фото: с начала года в Украину поступило 12 млрд долларов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Объем частных переводов в Украину из-за границы за ноябрь 2022 года составил 1,099 млрд долларов. Это на 9,4% меньше, чем годом ранее (1,213 млрд долларов).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

Всего по данным НБУ за январь-ноябрь 2022 года в Украину поступило 11,986 млрд долларов, что на 5,8% меньше, чем годом ранее (12,720 млрд долларов).

НБУ учитывал в своих расчетах как формальные, так и неформальные каналы перевода денег в Украину.

Отметим, трудовые мигранты в 2021 году перевели в Украину рекордную сумму 15,026 млрд долларов, что на 25,4% больше, чем годом ранее (11,980 млрд долларов).

Национальный банк Украины в октябре улучшил прогноз объема частных переводов в Украину в 2022 году с 12,6 млрд долларов до 13,9 млрд долларов. На 2023 год прогноз повышен с 13,1 млрд долларов до 16,4 млрд долларов. В 2024 году ожидается 13,8 млрд долларов.

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Национальный банк Украины
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