Надежды на всестороннее партнерство с РФ не оправдались, - президент Германии

Надежды Германии на всестороннее партнерство с Россией, к которому призывали члены Восточного комитета немецкой экономики, не оправдались. Одной из причин этого является агрессия РФ в Украине.
Такое заявление сделал президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, пишет DW.
По мнению Штайнмайера, на отношениях ФРГ и РФ негативно сказывается продолжающийся конфликт на востоке Украины и российская "аннексия Крыма, противоречащая международному праву".
Он также добавил, что Германия и Европа не могут молчаливо наблюдать за тем, как в России со всех сторон ограничивается "пространство для свободного выражения мнений и развития российского гражданского общества". Глава ФНР призвал немедленно освободить российского оппозиционнера Алексея Навального.
Вместе с тем Штайнмаер предостерег Германию от того, чтобы разорвать отношения с Россией. "Мы должны действовать очень осторожно, чтобы полностью не разорвать отношения", - предупредил Штайнмайер.
Ранее министр экономики Германии Петер Альтмайер заявил, что отношения между Россией и Европой достигли низшей точки.
Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель заявляла, что в решении вопроса территориальной целостности Украины нет прогресса.