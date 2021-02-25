Надії на всебічне партнерство з РФ не виправдалися, - президент Німеччини

На думку Штайнмайера, на відносинах ФРН і РФ негативно позначається конфлікт на сході України і російська "анексія Криму, що суперечить міжнародному праву".

Він також додав, що Німеччина і Європа не можуть мовчки спостерігати за тим, як у Росії з усіх сторін обмежується простір для вільного вираження думок і розвитку російського громадянського суспільства". Глава ФНР закликав негайно звільнити російського оппозиционнера Олексія Навального.

Разом з тим Штайнмаєр застеріг Німеччину від того, щоб розірвати відносини з Росією. "Ми повинні діяти дуже обережно, щоб не розірвати відносини", - попередив Штайнмайер.