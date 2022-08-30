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Есть надежда, что ЗАЭС вернется под контроль "Энергоатома" и МАГАТЭ, - ОВА

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Вторник 30 августа 2022 04:15
Есть надежда, что ЗАЭС вернется под контроль "Энергоатома" и МАГАТЭ, - ОВА Фото: Есть надежда, что ЗАЭС вернется под контроль "Энергоатома" и МАГАТЭ (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Ситуация на захваченной россиянами Запорожской АЭС сложная. Однако есть надежда, что станция вернется под контроль НАЭК "Энергоатом" и Международного агентства по атомной энергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Запорожской ОВА Александра Старуха в эфире телемарафона.

Чиновник отметил, что сейчас радиационный фон на ЗАЭС соответствует норме, но сохраняется высокий риск аварии из-за непредсказуемых действий оккупантов. Враг продолжает обстрелы станции из минометов, есть попадание в один из объектов.

"Чем быстрее территория ЗАЭС будет демилитаризована, тем быстрее стабилизируется ситуация безопасности. Есть надежда, что ЗАЭС вернется под контроль "Энергоатома" и МАГАТЭ, а оккупанты выведут вооруженные подразделения с территории атомной станции, будут придерживаться международных норм ведения войны", - сказал Старух.

Он рассказал, что на территории ЗАЭС продолжают находиться военные РФ. Местные жители уже по звуку могут отличить, когда слышно "выход" снаряда и буквально за несколько секунд "приход". Это свидетельствует о том, что враг обстреливает станцию и город с небольшого расстояния.

"Оккупант должен уйти из ЗАЭС - вот задача МАГАТЭ", - подчеркнул глава ОВА.

Напомним, США в вопросе обстрелов Запорожской АЭС придерживаются позиции, что огонь вокруг станции ведет Россия.

К слову, Вашингтон поддерживает остановку ядерных реакторов на ЗАЭС в целях безопасности.

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