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Є надія, що ЗАЕС повернеться під контроль "Енергоатома" та МАГАТЕ, - ОВА

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Вівторок 30 серпня 2022 04:15
Є надія, що ЗАЕС повернеться під контроль "Енергоатома" та МАГАТЕ, - ОВА Фото: Є надія, що ЗАЕС повернеться під контроль "Енергоатома" та МАГАТЕ (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Ситуація на захопленій росіянами Запорізькій АЕС складна. Однак є надія, що станція повернеться під контроль НАЕК "Енергоатом" і Міжнародного агентства з атомної енергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Запорізької ОВА Олександра Старуха в ефірі телемарафону.

Посадовець зазначив, що наразі радіаційний фон на ЗАЕС відповідає нормі, але зберігається високий ризик аварії через непередбачувані дії окупантів. Ворог продовжує обстріли станції з мінометів, є потрапляння в один із об'єктів.

"Чим швидше територія ЗАЕС буде демілітаризована, тим швидше стабілізується безпекова ситуація. Є надія, що ЗАЕС повернеться під контроль "Енергоатома" та МАГАТЕ, а окупанти виведуть озброєні підрозділи з території атомної станції, будуть дотримуватися міжнародних норм ведення війни", - сказав Старух.

Він розповів, що на території ЗАЕС продовжують перебувати військові РФ. Місцеві мешканці вже по звуку можуть відрізнити, коли чутно "вихід" снаряда і буквально за кілька секунд "прихід". Це свідчить про те, що ворог обстрілює станцію та місто з невеликої відстані.

"Окупант має піти із ЗАЕС - ось завдання МАГАТЕ", - наголосив глава ОВА.

Нагадаємо, США в питанні обстрілів Запорізької АЕС дотримуються позиції, що вогонь навколо станції веде Росія.

До слова, Вашингтон підтримує зупинку ядерних реакторів на ЗАЕС в цілях безпеки.

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