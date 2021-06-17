Надежда на долгожданную победу: сегодня Украина сыграет с Северной Македонией

Позитив для Шевченко

Несмотря на поражение Украины от Нидерландов наставник "желто-синих" Андрей Шевченко доволен реакцией команды на игру в Амстердаме.

"Мы провели неплохой матч, нам немного не хватило для положительного результата. Реакция команды была отличная. Положительно смотрим на предстоящую игру", - отметил накануне поединка с Северной Македонией Шевченко.

При этом, стоит отметить, что сам матч с Нидерландами, хоть по счету и оказался близким к ничье, по игре явно был в пользу "оранжевых". Но позитив действительно есть после матча в Амстердаме - украинцы наконец-то забили. До гола Ярмоленко украинцы не забивали 553 минуты (с 2012-го года).

Без побед 9 лет

Сборная Украины побеждала на чемпионатах Европы лишь однажды - в дебютном матче домашнего Евро-2012 против Швеции. После этого были два поражения от европейских грандов Франции и Англии на Евро-2012 и полностью проваленное Евро-2016, где украинцы уступили все три матча против Польши, Германии и Северной Ирландии с разницей забитых-пропущенных 0:5.

Таким образом, после поражения от Нидерландов украинцы имеют в пассиве шесть поражений к ряду. Поединок с Северной Македонией может стать для "желто-синих" судьбоносным. Во-первых, подопечные Шевченко могут одержать долгожданную победу, а во-вторых, позволит сохранить хорошие шансы на выход в 1/8 финала даже при ничье с Австрией.

К слову, букмекеры дают неплохие шансы на победу Украины - 1.79, тогда как в успех македонцев верят не очень - 5.4. На ничью дают коэффициенты 3.6.

Потеря и возвращение

В поединке с Северной Македонией Украине точно не поможет получивший травму с Нидерландами Зубков. Да и вообще, по словам Шевченко, пока неизвестно на сколько вылетел вингер.

"Будем пытаться восстановить его побыстрее. Форсировать особо и говорить сейчас какие-то определенные даты нет смысла. На данный момент парень проходит реабилитацию, восстанавливается, поэтому, как только он будет готов - мы сообщим", - заявил перед матчем наставник Украины.

Зато восстановился Цыганков, который может заменить на поле Зубкова.

"Что касается Виктора Цыганкова, то он тренируется с командой уже несколько дней. Он выглядит неплохо, его ничего не беспокоит, поэтому, на тренировке, надеюсь, что все будет хорошо и он будет готовиться, как и все другие игроки к матчу с Северной Македонией. Такой игрок как Виктор - это однозначно усиление для команды. Будет ли он в старте или выйдет на замену - я уже буду решать перед игрой. Он усилит нас однозначно", - отметил Шевченко.

Ориентировочный состав Украины:

Бущан - Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко - Сидорчук, Малиновский, Зинченко - Ярмоленко, Шапаренко - Яремчук

Расклады в группе

После первого тура Австрия и Нидерланды имеют по 3 очка, но австрийцы благодаря более убедительной по счету победе над Северной Македонией (3:1) занимает первую строчку. Украина занимает третье место. Даже оно может дать право выйти в 1/8 финала, но нужно попасть в четверку лучших третьих команд по итогам группового этапа.

Где смотреть

Поединок состоится сегодня в Бухаресте (Румыния). Старт в 16:00 по Киеву. Трансляция будет вестись на телеканалах "Украина", "Футбол 1" и "Футбол 2".

Текстовую онлайн-трансляцию поединка читайте на РБК-Украина начиная с 16:00.