Надія на довгоочікувану перемогу: сьогодні Україна зіграє з Північною Македонією

Позитив для Шевченка

Попри поразку України від Нідерландів наставник "жовто-синіх" Андрій Шевченко задоволений реакцією команди на гру в Амстердамі.

"Ми провели непоганий матч, нам трохи не вистачило для позитивного результату. Реакція команди була відмінна. Позитивно дивимося на майбутню гру", - зазначив напередодні поєдинку з Північною Македонією Шевченко.

При цьому, варто відзначити, що сам матч з Нідерландами, хоч за рахунком і виявився близьким до нічиєї, по грі явно був на користь "помаранчевих". Але позитив дійсно є після матчу в Амстердамі - українці нарешті забили. До голу Ярмоленка українці не забивали 553 хвилини (з 2012-го року).

Без перемог 9 років

Збірна України перемагала на чемпіонатах Європи лише одного разу - в дебютному матчі домашнього Євро-2012 проти Швеції. Після цього були дві поразки від європейських грандів Франції та Англії на Євро-2012 і повністю провалене Євро-2016, де українці поступилися всі три матчі проти Польщі, Німеччини та Північної Ірландії з різницею забитих-пропущених 0:5.

Таким чином, після поразки від Нідерландів українці мають в пасиві шість поразок до ряду. Поєдинок з Північною Македонією може стати для "жовто-синіх" доленосним. По-перше, підопічні Шевченка можуть здобути довгоочікувану перемогу, а по-друге, дозволить зберегти хороші шанси на вихід в 1/8 фіналу навіть при нічиї з Австрією.

До слова, букмекери дають непогані шанси на перемогу України - 1.79, тоді як в успіх македонців вірять не дуже - 5.4. На нічию дають коефіцієнти 3.6.

Втрата і повернення

У поєдинку з Північною Македонією Україні точно не допоможе Зубков, який отримав травму з Нідерландами. Та й взагалі, за словами Шевченка, поки невідомо на скільки вилетів вінгер.

"Будемо намагатися відновити його швидше. Форсувати особливо і говорити зараз якісь певні дати немає сенсу. На цей час хлопець проходить реабілітацію, відновлюється, тому, як тільки він буде готовий - ми повідомимо", - заявив перед матчем наставник України.

Натомість відновився Циганков, який може замінити на полі Зубкова.

"Що стосується Віктора Циганкова, то він тренується з командою вже кілька днів. Він виглядає непогано, його нічого не турбує, тому, на тренуванні, сподіваюся, що все буде добре і він буде готуватися, як і всі інші гравці до матчу з Північною Македонією. Такий гравець як Віктор - це однозначно посилення для команди. Чи буде він в старті або вийде на заміну - я вже буду вирішувати перед грою. Він посилить нас однозначно", - зазначив Шевченко.

Орієнтовний склад України:

Бущан - Караваєв, Забарний, Матвієнко, Миколенко - Сидорчук, Малиновський, Зінченко - Ярмоленко, Шапаренко - Яремчук

Розклади в групі

Після першого туру Австрія та Нідерланди мають по 3 очки, але австрійці завдяки більш переконливій за рахунком перемозі над Північною Македонією (3:1) посідає першу сходинку. Україна посідає третє місце. Навіть воно може дати право вийти в 1/8 фіналу, але потрібно потрапити в четвірку кращих третіх команд за підсумками групового етапу.

Де дивитися

Поєдинок відбудеться сьогодні в Бухаресті (Румунія). Старт о 16: 00 за Києвом. Трансляція вестиметься на телеканалах "Україна", "Футбол 1" і "Футбол 2".

Текстову онлайн-трансляцію поєдинку читайте на РБК-Україна починаючи з 16:00.