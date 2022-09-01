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Надеюсь, все "понаехавшие" россияне уедут, - нардеп о деоккупации Крыма

Фото: народный депутат Рустем Умеров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владислав Красинский, Милан Лелич, Наталья Юрченко

Украина должна вернуть все оккупированные Россией территории, в том числе и Крым. При этом все "понаехавшие" на полуостров россияне обязаны понести ответственность.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал народный депутат, глава временной спецкомиссии (ВСК) по контролю над использованием западных вооружений Рустем Умеров.

Нардеп считает, что в процессе деоккупации россияне покинут Крым. Всех, кто с 2014 года незаконно побывал на полуострове, нужно привлечены к ответственности.

"Они туда приехали без разрешения госорганов Украины и все их действия с того момента - незаконны", - объяснил Умеров.

По словам парламентария, крымские татары, которые противостоят российскому режиму, "воодушевились" бегством россиян с полуострова после серии взрывов.

Напомним, Рустем Умеров заявил, что Крым после деоккупации должен стать национально-территориальной автономией.

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