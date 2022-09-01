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Сподіваюся, всі "понаїхавші" росіяни поїдуть, - нардеп про деокупацію Криму

Фото: народний депутат Рустем Умєров (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Владислав Красінський, Мілан Лєліч, Наталія Юрченко

Україна повинна повернути всі окуповані Росією території, включаючи Крим. При цьому всі "понаїхавші" на півострів росіяни зобов'язані понести відповідальність.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів народний депутат, голова тимчасової спецкомісії (ТСК) з контролю над використанням західних озброєнь Рустем Умєров.

Нардеп вважає, що в процесі деокупації росіяни покинуть Крим. Всіх, хто з 2014 року незаконно побував на півострові, потрібно притягнути до відповідальності.

"Вони туди приїхали без дозволу держорганів України і всі їхні дії з того моменту - незаконні", - пояснив Умєров.

За словами парламентарія, кримські татари, які протистоять російському режиму, "надихнулися" втечею росіян з півострова після серії вибухів.

Нагадаємо, Рустем Умєров заявив, що Крим після деокупації повинен стати національно-територіальною автономією.

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