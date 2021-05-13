"Надеюсь это быстро закончится". Байден провел переговоры с Нетаньяху

В среду вечером, 12 мая, президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Они обсудили конфликт с ХАМАС в Секторе Газа.

Байден выразил надежду на то, что конфликт в ближайшее время будет исчерпан.

"Я надеюсь, что это закончится, причем лучше, чтобы это произошло раньше, а не позже. В сложившейся ситуации Израиль имеет право защищаться", - сказал он.