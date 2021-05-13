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"Сподіваюся це швидко закінчиться". Байден провів переговори з Нетаньяху

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США, Ізраїль, Четвер 13 травня 2021 02:16
"Сподіваюся це швидко закінчиться". Байден провів переговори з Нетаньяху Фото: президент США Джо Байден(Joshua Roberts / Getty Images)
Автор: Даша Харченко

У середу ввечері, 12 травня, президент США Джо Байден провів телефонні переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху. Вони обговорили конфлікт з ХАМАС в Секторі Газа.

Про це повідомляє Reuters.

Байден висловив надію на те, що конфлікт найближчим часом буде вичерпано.

"Я сподіваюся, що це закінчиться, причому краще, щоб це сталося раніше, а не пізніше. У ситуації, що склалася Ізраїль має право захищатися", - сказав він.

Нагадаємо, Ізраїль заявив, що 12 травня під час його обстрілів у смузі Сектора Газа загинули 16 членів воєнізованого крила "ХАМАС". Серед них був командир "ХАМАСу".

Вже кілька діб в Ізраїлі тривають ракетні атаки. В результаті постраждало кілька сотень мирних жителів, є жертви. Терористи ХАМАС випустили по ізраїльських містах більше тисячі ракет. Обстріли досягли Тель-Авіва, а на кордоні з Сектором Газа оголошено надзвичайний стан.

Кабінет безпеки Ізраїлю схвалив нові удари по об'єктах ХАМАС на території Сектора Газа.

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