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Надбавки и бесплатное пользование жильем: соцгарантии для библиотекарей хотят усилить

Автор: Юлия Струк

В Украине хотят усилить социальные гарантии для библиотекарей. В Верховной раде зарегистрирован соответствующий законопроект №5002.

Об этом сообщает пресс-служба партии "Слуга народа".

Документ предусматривает надбавки и бесплатное пользование жильем для тех библиотекарей, работающих в селах и поселках городского типа.

В законе предлагается и больше инклюзивности - книги на специальных носителях для людей с недостатками зрения.

В документе прописан механизм защиты библиотек от хаотического закрытия: библиотеку нельзя закрыть без согласования общины и Министерства культуры и информационной политики.

Предусмотрена также оцифровка книжных памятников, внедрение передвижных библиотек и создание Национальной электронной библиотеки.

"Документ рекомендован нашим комитетом (по вопросам гуманитарной и информационной политики, - ред.) к принятию в первом чтении. Надеюсь, рассмотрим его уже во время ближайших пленарных заседаний в парламенте", - отметила замглавы фракции СН Евгения Кравчук.

Напомним, в конце 2020 года в Украине впервые создали библиотеку книжных видеообзоров. Эта социальная инициатива при поддержке Украинского культурного фонда направлена ​​повысить уровень чтения в стране.

Как писало РБК-Украина, работники театров смогут получить неоплачиваемые отпуска для творческой деятельности вне основного места работы. Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политике рекомендует ВР принять соответствующий законопроект №5205.

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