Надбавки и бесплатное пользование жильем: соцгарантии для библиотекарей хотят усилить

Документ предусматривает надбавки и бесплатное пользование жильем для тех библиотекарей, работающих в селах и поселках городского типа.

В законе предлагается и больше инклюзивности - книги на специальных носителях для людей с недостатками зрения.

В документе прописан механизм защиты библиотек от хаотического закрытия: библиотеку нельзя закрыть без согласования общины и Министерства культуры и информационной политики.

Предусмотрена также оцифровка книжных памятников, внедрение передвижных библиотек и создание Национальной электронной библиотеки.

"Документ рекомендован нашим комитетом (по вопросам гуманитарной и информационной политики, - ред.) к принятию в первом чтении. Надеюсь, рассмотрим его уже во время ближайших пленарных заседаний в парламенте", - отметила замглавы фракции СН Евгения Кравчук.