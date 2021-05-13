Надбавки и бесплатное пользование жильем: соцгарантии для библиотекарей хотят усилить
В Украине хотят усилить социальные гарантии для библиотекарей. В Верховной раде зарегистрирован соответствующий законопроект №5002.
Документ предусматривает надбавки и бесплатное пользование жильем для тех библиотекарей, работающих в селах и поселках городского типа.
В законе предлагается и больше инклюзивности - книги на специальных носителях для людей с недостатками зрения.
В документе прописан механизм защиты библиотек от хаотического закрытия: библиотеку нельзя закрыть без согласования общины и Министерства культуры и информационной политики.
Предусмотрена также оцифровка книжных памятников, внедрение передвижных библиотек и создание Национальной электронной библиотеки.
"Документ рекомендован нашим комитетом (по вопросам гуманитарной и информационной политики, - ред.) к принятию в первом чтении. Надеюсь, рассмотрим его уже во время ближайших пленарных заседаний в парламенте", - отметила замглавы фракции СН Евгения Кравчук.
Напомним, в конце 2020 года в Украине впервые создали библиотеку книжных видеообзоров. Эта социальная инициатива при поддержке Украинского культурного фонда направлена повысить уровень чтения в стране.
Как писало РБК-Украина, работники театров смогут получить неоплачиваемые отпуска для творческой деятельности вне основного места работы. Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политике рекомендует ВР принять соответствующий законопроект №5205.