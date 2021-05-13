Надбавки та безкоштовне користування житлом: соцгарантії для бібліотекарів хочуть посилити

В Україні хочуть посилити соціальні гарантії для бібліотекарів. У Верховній раді зареєстрований відповідний законопроект №5002.

Документ передбачає надбавки та безоплатне користування житлом для тих бібліотекарів, хто працює у селах і селищах міського типу.

У законі пропонується й більше інклюзивності - книжки на спеціальних носіях для людей із вадами зору.

У документі прописаний механізм захисту бібліотек від хаотичного закриття: бібліотеку не можна закрити без погодження громади і Міністерства культури та інформаційної політики.

Передбачається також оцифрування книжкових пам’яток, запровадження пересувних бібліотек та створення Національної електронної бібліотеки.

"Документ рекомендований нашим комітетом (з питань гуманітарної та інформаційної політики, - ред.) до ухвалення в першому читанні. Сподіваюся, розглянемо його вже під час найближчих пленарних засідань у парламенті", - зазначила замглави фракції СН Євгенія Кравчук.