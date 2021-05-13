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Надбавки та безкоштовне користування житлом: соцгарантії для бібліотекарів хочуть посилити

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Україна, Четвер 13 травня 2021 13:33
Надбавки та безкоштовне користування житлом: соцгарантії для бібліотекарів хочуть посилити Фото: Раді рекомендують посилити соцгарантії для бібліотекарів (facebook.com lybra)
Автор: Юлія Струк

В Україні хочуть посилити соціальні гарантії для бібліотекарів. У Верховній раді зареєстрований відповідний законопроект №5002.

Про це повідомляє прес-служба партії "Слуга народу".

Документ передбачає надбавки та безоплатне користування житлом для тих бібліотекарів, хто працює у селах і селищах міського типу.

У законі пропонується й більше інклюзивності - книжки на спеціальних носіях для людей із вадами зору.

У документі прописаний механізм захисту бібліотек від хаотичного закриття: бібліотеку не можна закрити без погодження громади і Міністерства культури та інформаційної політики.

Передбачається також оцифрування книжкових пам’яток, запровадження пересувних бібліотек та створення Національної електронної бібліотеки.

"Документ рекомендований нашим комітетом (з питань гуманітарної та інформаційної політики, - ред.) до ухвалення в першому читанні. Сподіваюся, розглянемо його вже під час найближчих пленарних засідань у парламенті", - зазначила замглави фракції СН Євгенія Кравчук.

Нагадаємо, наприкінці 2020 року в Україні вперше створили бібліотеку книжкових відеооглядів. Ця соціальна ініціатива за підтримки Українського культурного фонду спрямована підвищити рівень читання у країні.

Як писало РБК-Україна, працівники театрів зможуть отримати неоплачувані відпустки для творчої діяльності поза основним місцем роботи. Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендує ВР ухвалити відповідний законопроект №5205.

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