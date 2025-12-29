"Надбавка" до пенсії? ПФУ попередив про небезпечну маніпуляцію шахраїв

Як працює схема аферистів і чим вона небезпечна

У ПФУ розповіли, що днями у Telegram-пабліках з великою аудиторією було поширено "чергову хвилю дезінформації про необхідність поінформувати Пенсійний фонд України про свій вік для отримання пенсій".

Українцям пояснили, що у повідомленнях, поширених із зображенням символіки ПФУ, зазначається:

що Пенсійний фонд нарахував надбавку до пенсії у розмірі 20%;

для отримання "надбавки" користувачам пропонують обрати свій рік народження;

після цього потрібно перейти за опублікованим посиланням.

"Увага, це маніпуляція! Вона спонукає довірливих користувачів перейти за посиланням, яке переводить на підозрілі інформаційні та фішингові ресурси", - наголосили у ПЦУ.

Щоб не стати жертвами аферистів, українців закликають:

у жодному разі не переходити за подібними посиланнями;

користуватись лише інформацією з перевірених джерел.

Офіційні інформаційні канали Пенсійного фонду

Громадянам повідомили, що всю достовірну інформацію про пенсії, житлові субсидії та пільги, страхові виплати чи соціальні допомоги можна отримувати на офіційних інформаційних каналах ПФУ:

на сайті (https://www.pfu.gov.ua);

у Telegram (https://t.me/PensFund);

у Facebook (https://www.facebook.com/pfu.gov.ua);

у соцмережі X (колишній Twitter) (https://x.com/PFU_UA);

через WhatsApp (https://www.whatsapp.com/channel/0029Va0bOmEG3R3i49bUmx3M);

на YouTube (https://www.youtube.com/@PensFund).

Насамкінець українцям, які стали жертвою кіберзлочину або помітили ознаки шахрайства в інтернеті, рекомендували обов'язково подати електронне звернення до кіберполіції за посиланням: https://ticket.cyberpolice.gov.ua.

Публікація ПФУ (скриншот: facebook.com/pfu.gov.ua)