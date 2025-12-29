RU

Общество Образование Деньги Изменения

"Надбавка" к пенсии? ПФУ предупредил об опасной манипуляции мошенников

Мошенники в сети предлагают украинцам указать свой возраст, чтобы получить "надбавку к пенсии" (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

На днях аферисты распространили в сети опасную волну дезинформации насчет якобы необходимости проинформировать Пенсионный фонд Украины о своем возрасте для получения пенсий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ в Facebook.

Как работает схема аферистов и чем она опасна

В ПФУ рассказали, что на днях в Telegram-пабликах с большой аудиторией была распространена "очередная волна дезинформации о необходимости проинформировать Пенсионный фонд Украины о своем возрасте для получения пенсий".

Украинцам объяснили, что в сообщениях, распространенных с изображением символики ПФУ, отмечается:

  • что Пенсионный фонд начислил надбавку к пенсии в размере 20%;
  • для получения "надбавки" пользователям предлагают выбрать свой год рождения;
  • после этого нужно перейти по опубликованной ссылке.

"Внимание, это манипуляция! Она побуждает доверчивых пользователей перейти по ссылке, которая переводит на подозрительные информационные и фишинговые ресурсы", - подчеркнули в ПЦУ.

Чтобы не стать жертвами аферистов, украинцев призывают:

  • ни в коем случае не переходить по подобным ссылкам;
  • пользоваться только информацией из проверенных источников.

Официальные информационные каналы Пенсионного фонда

Гражданам сообщили, что всю достоверную информацию о пенсиях, жилищных субсидиях и льготах, страховых выплатах или социальных пособиях можно получать на официальных информационных каналах ПФУ:

В завершение украинцам, которые стали жертвой киберпреступления или заметили признаки мошенничества в интернете, рекомендовали обязательно подать электронное обращение в киберполицию по ссылке: https://ticket.cyberpolice.gov.ua.

Публикация ПФУ (скриншот: facebook.com/pfu.gov.ua)

Напомним, ранее мы рассказывали, что некоторым из пенсионеров и получателей страховых выплат необходимо пройти физическую идентификацию до 31 декабря 2025 года. В противном случае выплаты будут приостановлены.

Кроме того, мы объясняли, сколько украинцам нужно иметь стажа для выхода на пенсию по возрасту в 2026 году.

Читайте также, как быстро записаться в сервисный центр ПФУ онлайн.

Пенсионный фонд УкраиныАферистыВыплатыМошенническая схемаСоветыМошенникиПенсии в УкраинеПенсионеры