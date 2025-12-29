"Надбавка" к пенсии? ПФУ предупредил об опасной манипуляции мошенников

На днях аферисты распространили в сети опасную волну дезинформации насчет якобы необходимости проинформировать Пенсионный фонд Украины о своем возрасте для получения пенсий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ в Facebook.
В ПФУ рассказали, что на днях в Telegram-пабликах с большой аудиторией была распространена "очередная волна дезинформации о необходимости проинформировать Пенсионный фонд Украины о своем возрасте для получения пенсий".
Украинцам объяснили, что в сообщениях, распространенных с изображением символики ПФУ, отмечается:
"Внимание, это манипуляция! Она побуждает доверчивых пользователей перейти по ссылке, которая переводит на подозрительные информационные и фишинговые ресурсы", - подчеркнули в ПЦУ.
Чтобы не стать жертвами аферистов, украинцев призывают:
Гражданам сообщили, что всю достоверную информацию о пенсиях, жилищных субсидиях и льготах, страховых выплатах или социальных пособиях можно получать на официальных информационных каналах ПФУ:
В завершение украинцам, которые стали жертвой киберпреступления или заметили признаки мошенничества в интернете, рекомендовали обязательно подать электронное обращение в киберполицию по ссылке: https://ticket.cyberpolice.gov.ua.
