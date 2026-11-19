В Україні передбачена пенсія за особливі заслуги перед Україною. Її встановлюють як надбавку до звичайної пенсії.

Хто має право на надбавку

Це визначає стаття 1 закону “Про пенсії за особливі заслуги перед Україною”. Його ухвалили 1 червня 2000 року, номер закону - 1767-III.

Право на надбавку, зокрема, мають особи, нагороджені чотирма і більше орденами України після проголошення незалежності. Також її можуть отримати ті, кого відзначили одним з орденів України.

Окрема категорія - ветерани війни. Надбавка належить їм, якщо після проголошення незалежності вони отримали орден за особисту мужність під час захисту суверенітету й територіальної цілісності.

Пенсію за особливі заслуги також призначають людям з почесним званням України “заслужений” або з державною премією України.

Нагадаємо, із 2027 року для виходу на пенсію у 60 років вимагатимуть 34 роки страхового стажу.

Необхідний стаж визначають на дату, коли людина досягла певного віку.