Українцям, які були нагороджені орденами України, доплачують до пенсії, але не за кожну нагороду чи медаль. Закон чітко називає, хто саме має право на надбавку і за що.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на закон “Про пенсії за особливі заслуги перед Україною”.
В Україні передбачена пенсія за особливі заслуги перед Україною. Її встановлюють як надбавку до звичайної пенсії.
Це визначає стаття 1 закону “Про пенсії за особливі заслуги перед Україною”. Його ухвалили 1 червня 2000 року, номер закону - 1767-III.
Право на надбавку, зокрема, мають особи, нагороджені чотирма і більше орденами України після проголошення незалежності. Також її можуть отримати ті, кого відзначили одним з орденів України.
Окрема категорія - ветерани війни. Надбавка належить їм, якщо після проголошення незалежності вони отримали орден за особисту мужність під час захисту суверенітету й територіальної цілісності.
Пенсію за особливі заслуги також призначають людям з почесним званням України “заслужений” або з державною премією України.
Нагадаємо, із 2027 року для виходу на пенсію у 60 років вимагатимуть 34 роки страхового стажу.
Необхідний стаж визначають на дату, коли людина досягла певного віку.
Також ми писали, що пенсію раніше 60 років можуть оформити люди зі стажем на важких і шкідливих роботах.
За Списком № 1 її призначають після 50 років, а за Списком № 2 - після 55 років.