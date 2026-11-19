Украинцам, награжденным орденами Украины, доплачивают до пенсии, но не за каждую награду или медаль. Закон четко называет, кто имеет право на надбавку и за что.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на закон "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной".
В Украине предусмотрена пенсия за особые награды перед Украиной. Ее устанавливают как прибавку к обычной пенсии.
Это определяет статья 1 закона "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной". Его приняли 1 июня 2000 года, номер закона - 1767-III.
Право на надбавку, в частности, имеют лица, награжденные четырьмя и более орденами Украины после провозглашения независимости. Также ее могут получить те, которых отметили одним из орденов Украины.
Отдельная категория - ветераны войны. Прибавка принадлежит им, если после провозглашения независимости они получили орден за личное мужество при защите суверенитета и территориальной целостности.
Пенсию за особые заслуги также назначают людям с почетным званием Украины заслуженный или с государственной премией Украины.
Напомним, с 2027 года для выхода на пенсию в 60 лет потребуют 34 года страхового стажа.
Необходимый стаж определяют на дату, когда человек достиг определенного возраста.
Также мы писали, что пенсию раньше 60 лет могут оформить люди со стажем на тяжелых и вредных работах.
По Списку №1 ее назначают после 50 лет, а по Списку №2 - после 55 лет.