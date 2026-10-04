Надбавка в 3 тисячі грн пенсіонерам-чорнобильцям: кому передбачено законом

Доплата призначається лише непрацюючим пенсіонерам, які постійно живуть у зоні безумовного (обов'язкового) або гарантованого добровільного відселення. У 2025 році вона становила 2361 гривню.

Хто має право на доплату

Людина повинна була жити або працювати в одній із цих зон станом на 26 квітня 1986 року чи в період до 1 січня 1993 року. Саме на цій підставі вона отримала статус постраждалої внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Таку умову встановлює стаття 29 Закону України про Державний бюджет на 2026 рік. Порядок виплати уточнює постанова Кабінету Міністрів від 14 січня 2026 року №48.

Кому доплату не призначать

Виплату не отримають ті, хто після аварії виїхав за межі цих зон самостійно або за направленням обласних державних адміністрацій, а потім повернувся туди жити постійно.

Немає права на неї й у тих, хто зареєструвався або переїхав у ці зони вже після аварії на Чорнобильській АЕС. Якщо пенсіонер працевлаштується чи виїде з місця постійного проживання в зоні, доплату припинять.

Як Пенсійний фонд перевіряє право на гроші

Фахівці звіряють дані з Єдиним державним демографічним реєстром і Реєстром територіальної громади. Якщо потрібні відомості там є, доплату в більшості випадків призначають і продовжують автоматично.

Нагадаємо, ПФУ пояснив, що держава може повністю зупинити соціальну допомогу особам з інвалідністю та тим, хто не має права на пенсію.