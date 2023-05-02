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Надавав дані про ядерні програми: в Ірані стратили британського шпигуна

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Вівторок 02 травня 2023 05:56
Надавав дані про ядерні програми: в Ірані стратили британського шпигуна Фото: в Ірані стратили британського шпигуна (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Колишнього заступника міністра оборони Ірану Алірезу Акбарі, який був шпигуном і протягом десятиліття надавав Великій Британії цінні розвідувальні дані про іранські ядерні та військові програми, стратили в січні 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на The New York Times.

Видання зазначає, що чоловік довгий час жив подвійним життям. Ділитися інформацією з британською розвідкою він почав ще в 2004 році. У квітні 2008 року Британія отримала і передала Ізраїлю та західним спецслужбам розвідувальні дані про "Фордо" – об'єкт зі збагачення урану глибоко в підземному військовому комплексі, який був частиною зусиль Ірану зі створення ядерної бомби. Це змінило уявлення світу про ядерну програму Тегерану.

У публікації NYT йдеться, що в 2019-му влада Ірану отримала інформацію від російської розвідки, що Акбарі розкрив існування таємної іранської програми зі створення ядерної зброї далеко в горах поблизу Тегерана.

У січні 2023 року, трохи більше ніж через три роки після арешту Акбарі, іранська влада оголосила, що він був шпигуном. Британія ніколи публічно не визнавала, що Акбарі, який отримав британське громадянство у 2012 році, працював на них.

Раніше ми писали, в рамках операції по забезпеченню дотримання санкцій США конфіскували іранську нафту на танкері в морі.

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Великобританія Іран Ядерна зброя
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