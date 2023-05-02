Предоставлял данные о ядерных программах: в Иране казнили британского шпиона

Бывшего заместителя министра обороны Ирана Алиреза Акбари, который был шпионом и в течение десятилетия предоставлял Великобритании ценные разведывательные данные об иранских ядерных и военных программах, казнили в январе 2023 года.

Издание отмечает, что мужчина долгое время жил двойной жизнью. Делиться информацией с британской разведкой он начал еще в 2004 году. В апреле 2008 года Британия получила и передала Израилю и западным спецслужбам разведывательные данные о "Фордо" - объекте по обогащению урана глубоко в подземном военном комплексе, который был частью усилий Ирана по созданию ядерной бомбы. Это изменило представление мира о ядерной программе Тегерана.

В публикации NYT говорится, что в 2019-м власти Ирана получили информацию от российской разведки, что Акбари раскрыл существование тайной иранской программы по созданию ядерного оружия далеко в горах вблизи Тегерана.

В январе 2023 года, чуть более чем через три года после ареста Акбари, иранские власти объявили, что он был шпионом. Британия никогда публично не признавала, что Акбари, получивший британское гражданство в 2012 году, работал на них.