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Предоставлял данные о ядерных программах: в Иране казнили британского шпиона

Новина українською →
Вторник 02 мая 2023 05:56
Предоставлял данные о ядерных программах: в Иране казнили британского шпиона Фото: в Иране казнили британского шпиона (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Бывшего заместителя министра обороны Ирана Алиреза Акбари, который был шпионом и в течение десятилетия предоставлял Великобритании ценные разведывательные данные об иранских ядерных и военных программах, казнили в январе 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Издание отмечает, что мужчина долгое время жил двойной жизнью. Делиться информацией с британской разведкой он начал еще в 2004 году. В апреле 2008 года Британия получила и передала Израилю и западным спецслужбам разведывательные данные о "Фордо" - объекте по обогащению урана глубоко в подземном военном комплексе, который был частью усилий Ирана по созданию ядерной бомбы. Это изменило представление мира о ядерной программе Тегерана.

В публикации NYT говорится, что в 2019-м власти Ирана получили информацию от российской разведки, что Акбари раскрыл существование тайной иранской программы по созданию ядерного оружия далеко в горах вблизи Тегерана.

В январе 2023 года, чуть более чем через три года после ареста Акбари, иранские власти объявили, что он был шпионом. Британия никогда публично не признавала, что Акбари, получивший британское гражданство в 2012 году, работал на них.

Ранее мы писали, что в рамках операции по обеспечению соблюдения санкций США конфисковали иранскую нефть на танкере в море.

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Великобритания Иран Ядерное оружие
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