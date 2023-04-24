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Чи готовий Китай передати Росії зброю: відповідь розвідки

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Київ, Понеділок 24 квітня 2023 13:30
Чи готовий Китай передати Росії зброю: відповідь розвідки Фото: керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Наталія Юрченко

Українська розвідка не підтверджує інформацію про передачу Китаєм озброєння Росії. Пекін не піде на цей крок найближчим часом.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов.

"Станом на зараз Китай не передав жодного набою Російській Федерації", - сказав Буданов.

За його словами, Китай не готується до передачі озброєння Росії. Буданов також відкидає можливість, що Пекін найближчим часом погодиться на військову підтримку Москви.

Нагадаємо, на думку Кирила Буданова, Росія накопичує ракети, щоб бити по військових об'єктах і зірвати контрнаступ України.

Також він вважає, що Україну чекає вирішальна битва, а війна може закінчитися цього року.

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