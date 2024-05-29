Надання озброєння Україні є обов'язком Заходу, - Дуда
Президент Польщі Анджей Дуда переконаний, що надання озброєння Україні, яка відбиває широкомасштабну військову агресію РФ, є обов'язком країн умовного Заходу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polskie Radio.
Польський лідер під час свого візиту до столиці Чехії Праги також висловив думку, що на фронті в Україні артилерійські снаряди мають вирішальне значення.
Дуда висловився щодо агресії РФ та наголосив, що Захід повинен зробити все, щоб допомогти Україні у захисті. За його словами, у разі успіху Москви у поразки Києва у цій війні буде стратегічна загроза для всього Атлантичного регіону.
Так, Дуда в цьому контексті відзначив, що чеська ініціатива щодо передачі Силам оборони України боєприпасів має велике значення. Він підкреслив, що це наразі одна з основних пропозицій для зміцнення української обороноздатності в дуже короткий період часу.
"Чеська ініціатива має повну політичну та фінансову підтримку польської сторони", - наголосив Дуда.
Він також підтвердив готовність Польщі до ефективного транспортного озброєння для української армії.
У своєму Twitter (X) Дуда написав, що польська сторона "з радістю приймає" заявку Чехії про готовність доправити 800 тисяч артилерійських снарядів в Україну.
фото: скрін twitter.com/prezydentpl
Передача снарядів Україні
Нагадаємо, на початку року чеський президент Петр Павел заявив, що його країна знайшла близько 800 тисяч боєприпасів за межами Європейського союзу, і що Прага почала збирати гроші для їхньої купівлі, та закликала інші держави долучатися до ініціативи.
Нещодавно прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала підтвердив, що перша партія таких боєприпасів має бути доставлена в Україну в червні. Також він розповів, що перші десятки тисяч 155-міліметрових боєприпасів Україна може очікувати "найближчими днями".
Додамо, 28 травня у Празі прем'єр-міністр Денис Шмигаль зустрівся з чеськими, латвійськими, данськими та нідерландськими колегами, а також з польським президентом Дудою. Сторони обговорювали поставки Україні систем протиповітряної оборони та снарядів для артилерії.
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