UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Надаль триумфовал на "Ролан Гаррос" и обновил рекорд по титулам "Большого шлема"

Фото: Рафаэль Надаль (twitter.com/rolandgarros)
Автор: Антон Федорцив

Испанский теннисист Рафаэль Надаль одолел норвежца Каспера Рууда в финале Открытого чемпионата Франции 2022 года и оформил 22-й для себя титул на турнирах "Большого шлема".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

36-летний пиренеец затратил на победу над своим на 13 лет младшим соперником минимум сетов – всего три. Каждый из них, правда, сложился по-разному.

В первой партии Надаль взял первую же подачу Рууда, но норвежец выиграл следующий розыгрыш и мгновенно оформил обратный брейк. Но следующая подача восстановила статус-кво – живая легенда снова победил. В конце концов, сет завершился победой Надаля (6:3).

А вот вторая партия поначалу шла по сценарию Рууда. Норвежский теннисист загнал в угол своего спортивного идола и после четырех геймов вполне претендовал на взятие сета (вел 3:1). Но, очевидно, рано поверил в свои силы и позволил Надалю взять 5 (!) геймов подряд, проиграв сет с аналогичным первой партии счетом.

Такой результат окончательно подкосил Рууда. Третий сет он проиграл начисто (0:6) и вынужден был удовлетвориться утешительным призом от организаторов "Ролан Гарроса". Рафа Надаль завоевал 14-й кубок в Париже и 22-й "Большого шлема" в целом. Рекордсмен мира по этим титулам опережает двух главных оппонентов эпохи – Федерера и Джоковича (по 20).

Напомним, что полька Свентек триумфовала на "Ролан Гарросе" среди женщин.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТеннисРафаэль Надаль