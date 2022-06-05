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Надаль тріумфував на "Ролан Гаррос" та оновив рекорд за титулами "Великого шолома"

Фото: Рафаель Надаль (twitter.com/rolandgarros)
Автор: Антон Федорців

Іспанський тенісист Рафаель Надаль здолав норвежця Каспера Рууда у фіналі Відкритого чемпіонату Франції 2022 року та оформив 22-й для себе титул на турнірах "Великого шолома".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

36-річний піренеєць витратив на перемогу над своїм на 13 років молодшим суперником мінімум сетів – усього три. Кожен із них, щоправда, склався по-різному.

У першій партії Надаль узяв першу ж подачу Рууда, але норвежець вигриз наступний розіграш і миттєво оформив зворотний брейк. Та наступна подача відновила статус-кво – жива легенда знову взяв гору. Зрештою, сет завершився перемогою Надаля (6:3).

А ось друга партія спочатку йшла за сценарієм Рууда. Норвезький тенісист загнав у кут свого спортивного ідола та після чотирьох геймів цілком претендував на взяття сету (вів 3:1). Та, очевидно, зарано повірив у власні сили й дозволив Надалю взяти 5 (!) геймів поспіль, програвши сет із аналогічним до першої партії рахунком.

Такий підсумок остаточно підкосив Рууда. Третій сет він програв начисто (0:6) і змушений був вдовольнитися втішним призом від організаторів "Ролан Гарроса".

Натомість Рафа Надаль здобув 14-й кубок у Парижі та 22-й "Великого шолома" загалом. Рекордсмен світу за цими титулами випереджає двох головних опонентів епохи – Федерера та Джоковіча (по 20).

Нагадаємо, що полька Свьонтек тріумфувала на "Ролан Гарросі" серед жінок.

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ТеннисРафаэль Надаль