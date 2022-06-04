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Свёнтек переиграла сенсацию из США и во второй раз триумфовала на "Ролан Гарросе"

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Париж, Суббота 04 июня 2022 17:34
Свёнтек переиграла сенсацию из США и во второй раз триумфовала на "Ролан Гарросе" Фото: Ига Свентек (twitter.com/rolandgarros)
Автор: Антон Федорцив

Польская теннисистка Ига Свентек одолела американку Кори Гофф в финале Открытого чемпионата Франции 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

18-летняя американка Гофф, очевидно, перегорела перед первым в жизни финале "Большого шлема". В стартовом сете против первой ракетки мира она проиграла 4 гейма подряд и так и не справилась с мандражом до конца партии, уступив 1:6.

Однако, на второй сет Гофф вышла более собранной. Юная американка сумела навязать Свентек борьбу и даже закрутила интригу, взяв два гейма подряд. Но полька отреагировала, как подобает настоящей чемпионке – выиграла 5 (!) розыгрышей подряд.

При счете 5:2 в пользу Свентек американка еще немного посопротивлялась. Однако сломать ход поединка Гофф уже не смогла. Сильнейшая теннисистка планеты победила и во втором сете (6:3) и во второй раз в карьере завоевала титул на "Ролан Гаррос".

Для 21-летней Иги Свентек, которая весь турнир провела с сине-желтой лентой на бейсболке в поддержку Украины, победа в Париже подарила 9-й титул в карьере. Теперь обе теннисистки сосредоточятся на подготовке к третьему турниру "Большого шлема" этого года – Уимблдоне. Он стартует уже 27 июня.

К слову, украинка Киченок завершила выступления в парном разряде "Ролан Гарросу" в полуфинале.

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