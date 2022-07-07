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Надаль снялся с Уимблдона за день до полуфинала: известна причина

Фото: Рафаэль Надаль вынужденно покинул турнир (wimbledon.com)
Автор: Антон Федорцив

Двукратный победитель Уимблдонского турнира Рафаэль Надаль в этом году не сможет повторить свой успех из-за травмы. В финал без борьбы вышел австралиец Ник Кирьос.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт мэйджора.

36-летний испанец не сможет продолжить серию побед на "Больших шлемах" сезона-2022. После триумфов в Австралии и Франции четвертый в рейтинге ATP теннисист вынужден зачехлить ракетку на Уимблдоне.

Надаль снялся с турнира из-за травмы мышц живота. Проблемы у пиренейца начались во время четвертьфинального противостояния с американцем Фрицем. Он вызвал на корт врача, но смог продолжить борьбу и выиграл пятый сет на тай-брейке.

В четверг Надаль прошел медобследование. Во время диагностики у него был обнаружен разрыв мышцы на 7 миллиметров. В такой ситуации дальнейшее участие в Уимблдоне стало для опытного испанца невозможным.

Весной Надаль завоевал 14-й кубок на "Ролан Гарросе" и 22-й трофей "Большого шлема" в целом. Рекордсмен мира по этим титулам опережает двух главных оппонентов эпохи – Федерера и Джоковича (по 20).

К слову, ранее разобрали топ-5 возвращений на вершину тенниса после беременности.

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ТеннисРафаэль НадальУимблдон