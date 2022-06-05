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Надаль триумфовал на "Ролан Гаррос" и обновил рекорд по титулам "Большого шлема"

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Париж, Воскресенье 05 июня 2022 19:24
Надаль триумфовал на "Ролан Гаррос" и обновил рекорд по титулам "Большого шлема" Фото: Рафаэль Надаль (twitter.com/rolandgarros)
Автор: Антон Федорцив

Испанский теннисист Рафаэль Надаль одолел норвежца Каспера Рууда в финале Открытого чемпионата Франции 2022 года и оформил 22-й для себя титул на турнирах "Большого шлема".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

36-летний пиренеец затратил на победу над своим на 13 лет младшим соперником минимум сетов – всего три. Каждый из них, правда, сложился по-разному.

В первой партии Надаль взял первую же подачу Рууда, но норвежец выиграл следующий розыгрыш и мгновенно оформил обратный брейк. Но следующая подача восстановила статус-кво – живая легенда снова победил. В конце концов, сет завершился победой Надаля (6:3).

А вот вторая партия поначалу шла по сценарию Рууда. Норвежский теннисист загнал в угол своего спортивного идола и после четырех геймов вполне претендовал на взятие сета (вел 3:1). Но, очевидно, рано поверил в свои силы и позволил Надалю взять 5 (!) геймов подряд, проиграв сет с аналогичным первой партии счетом.

Такой результат окончательно подкосил Рууда. Третий сет он проиграл начисто (0:6) и вынужден был удовлетвориться утешительным призом от организаторов "Ролан Гарроса". Рафа Надаль завоевал 14-й кубок в Париже и 22-й "Большого шлема" в целом. Рекордсмен мира по этим титулам опережает двух главных оппонентов эпохи – Федерера и Джоковича (по 20).

Напомним, что полька Свентек триумфовала на "Ролан Гарросе" среди женщин.

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