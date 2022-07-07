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Надаль знявся з Вімблдона за день до півфіналу: відома причина

Фото: Рафаель Надаль вимушено покинув турнір (wimbledon.com)
Автор: Антон Федорців

Дворазовий переможець Вімблдонського турніру Рафаель Надаль цьогоріч не зможе повторити свій успіх через травму. У фінал без боротьби вийшов австралієць Нік Кірйос.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт мейджора.

36-річний іспанець не зможе продовжити серію перемог на "Великих шоломах" сезону-2022. Після звитяг в Австралії та Франції четвертий у рейтингу ATP тенісист змушений зачохлити ракетку на Вімблдоні.

Надаль знявся з турніру через травму м'язів живота. Проблеми в піренейця почалися під час чвертьфінального протистояння з американцем Фріцом. Він викликав на корт лікаря, але зміг продовжити боротьбу та виграв п'ятий сет на тай-брейку.

У четвер Надаль пройшов медобстеження. Під час діагностики в нього виявили розрив м'яза на 7 міліметрів. За такої ситуації подальша участь у Вімблдоні стала для досвідченого іспанця неможливою.

Навесні Надаль здобув 14-й кубок на "Ролан Гарросі" та 22-й трофей "Великого шолома" загалом. Рекордсмен світу за цими титулами випереджає двох головних опонентів епохи – Федерера та Джоковіча (по 20).

До слова, раніше розібрали топ-5 повернень на вершину тенісу після вагітності.

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ТеннисРафаэль НадальУимблдон