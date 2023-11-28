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Надаль склав план повернення на корт у сезоні-2024

Фото: Рафаель Надаль запланував завершити кар'єру після наступного сезону (facebook.com/Nadal)
Автор: Антон Федорців

Колишній перший номер світового туру Рафаель Надаль у грудні розпочне підготовку до відновлення виступів на професіональному рівні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Cadena SER.

37-річний іспанець зібрався прилетіти до Австралії заздалегідь. Там пройде фінальний етап підготовки до першого в новому сезоні мейджора – Australian Open.

На початку грудня Надаль полетить в Кувейт. Там на кортах власної академії досвідчений тенісист підвищить інтенсивність тренувань, а ще візьме участь в низці заходів. Опісля він повернеться до Іспанії, а в останній тиждень року полетить на Зелений континент.

Надаль раніше анонсував, що прийдешній сезон буде останнім у професіональній кар'єрі. Іспанець не виходив на корт після Australian Open-2023, де вилетів у другому колі. Влітку йому прооперували ліве стегно.

Хто такий Рафа Надаль

Уродженець Майорки, потрапив до туру в 2001 році. Здобув 92 титули в кар'єрі, вважається королем ґрунтових турнірів.

Іспанець виграв 22 турніри Великого шолома та ділить із сербом Джоковічем першість за кількістю таких перемог. На Олімпійських іграх-2008 виграв "золото" в одиночному розряді, а на Олімпіаді-2016 – у парі. За роки виступів заробив понад 134,5 млн доларів призових.

Вболіває за мадридський "Реал", любить грати в гольф. У 2011 році опублікував автобіографію "Рафа – моя історія".

До слова, раніше пригадали всі перемоги в кар'єрі Джоковіча на ATP Finals.

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ТеннисРафаэль Надаль