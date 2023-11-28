Надаль составил план возвращения на корт в сезоне-2024

37-летний испанец собрался прилететь в Австралию заранее. Там пройдет финальный этап подготовки к первому в новом сезоне мэйджору – Australian Open.

В начале декабря Надаль улетит в Кувейт. Там на кортах собственной академии опытный теннисист повысит интенсивность тренировок, а еще примет участие в ряде мероприятий. Затем он вернется в Испанию, а в последнюю неделю года улетит на Зеленый континент.

Надаль ранее анонсировал, что грядущий сезон будет последним в профессиональной карьере. Испанец не выходил на корт после Australian Open-2023, где вылетел во втором круге. Летом ему прооперировали левое бедро.

Кто такой Рафа Надаль

Уроженец Майорки, попал в тур в 2001 году. Завоевал 92 титула в карьере, считается королем грунтовых турниров.

Испанец выиграл 22 турнира Большого шлема и делит с сербом Джоковичем первенство по количеству побед. На Олимпийских играх-2008 выиграл "золото" в одиночном разряде, а на Олимпиаде-2016 – в паре. За годы выступлений заработал свыше 134,5 млн долларов призовых.

Болеет за мадридский "Реал", любит играть в гольф. В 2011 году опубликовал автобиографию "Рафа – моя история".