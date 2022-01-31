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Как начнется последний месяц зимы: прогноз погоды на 1 февраля

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине в первый день последнего месяца зимы будет морозная погода. Температура воздуха ночью опустится до -8 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на прогноз синоптика Наталки Диденко.

По всей Украине

По ее словам, завтра существенных осадков не будет. Ближайшей ночью ожидается -2-8 градусов, днем во вторник от -3 мороза до +2 тепла. На дорогах гололедица.

Небольшой снег возможен в Карпатах, западных областях местами, немного дождя в Одесской области и незначительного снега в Сумской области. Ветер преимущественно западного направления.

Погод в Киеве

В Киеве февраль начнется свежей погодой - ночью до 5 мороза, днем 0-2 градуса мороза. На дорогах гололедица. Осадки не ожидаются.

В дальнейшем будет преобладать умеренно холодная погода с кратковременным скачком до умеренных морозов 4-5 февраля.

Напомним, сегодня мокрый снег пройдет во всех регионах, за исключением юга. Температура воздуха в течение суток будет находиться в пределах от -1 до +6 градусов.

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