Как начнется последний месяц зимы: прогноз погоды на 1 февраля

По всей Украине

По ее словам, завтра существенных осадков не будет. Ближайшей ночью ожидается -2-8 градусов, днем во вторник от -3 мороза до +2 тепла. На дорогах гололедица.

Небольшой снег возможен в Карпатах, западных областях местами, немного дождя в Одесской области и незначительного снега в Сумской области. Ветер преимущественно западного направления.

Погод в Киеве

В Киеве февраль начнется свежей погодой - ночью до 5 мороза, днем 0-2 градуса мороза. На дорогах гололедица. Осадки не ожидаются.

В дальнейшем будет преобладать умеренно холодная погода с кратковременным скачком до умеренных морозов 4-5 февраля.