Як почнеться останній місяця зими: прогноз погоди на 1 лютого

По всій Україні

За її словами, завтра суттєвих опадів не буде. Найближчої ночі очікується -2-8 градусів, вдень у вівторок від 3 морозу до 2 тепла. На дорогах ожеледиця.

Невеликий сніг можливий у Карпатах, західних областях місцями, трохи дощу в Одеській області та незначного снігу в Сумській області. Вітер переважно західного напрямку.

Погод в Києві

У Києві лютий розпочнеться свіжою погодою - вночі до 5 морозу, вдень 0-2 градуси морозу. На дорогах ожеледиця. Опади не очікуються.

Надалі переважатиме помірно холодна погода з короткочасним стрибком до помірних морозів 4-5 лютого.