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Як почнеться останній місяця зими: прогноз погоди на 1 лютого

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні у перший день останнього місяця зими буде морозна погода. Температура повітря вночі опуститься до -8 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прогноз синоптика Наталки Діденко.

По всій Україні

За її словами, завтра суттєвих опадів не буде. Найближчої ночі очікується -2-8 градусів, вдень у вівторок від 3 морозу до 2 тепла. На дорогах ожеледиця.

Невеликий сніг можливий у Карпатах, західних областях місцями, трохи дощу в Одеській області та незначного снігу в Сумській області. Вітер переважно західного напрямку.

Погод в Києві

У Києві лютий розпочнеться свіжою погодою - вночі до 5 морозу, вдень 0-2 градуси морозу. На дорогах ожеледиця. Опади не очікуються.

Надалі переважатиме помірно холодна погода з короткочасним стрибком до помірних морозів 4-5 лютого.

Нагадаємо, сьогодні мокрий сніг пройде у всіх регіонах, за винятком півдня. Температура повітря протягом доби буде перебувати в межах від -1 до +6 градусів.

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Погода в Україні