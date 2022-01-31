Як почнеться останній місяця зими: прогноз погоди на 1 лютого

В Україні у перший день останнього місяця зими буде морозна погода. Температура повітря вночі опуститься до -8 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прогноз синоптика Наталки Діденко.
За її словами, завтра суттєвих опадів не буде. Найближчої ночі очікується -2-8 градусів, вдень у вівторок від 3 морозу до 2 тепла. На дорогах ожеледиця.
Невеликий сніг можливий у Карпатах, західних областях місцями, трохи дощу в Одеській області та незначного снігу в Сумській області. Вітер переважно західного напрямку.
У Києві лютий розпочнеться свіжою погодою - вночі до 5 морозу, вдень 0-2 градуси морозу. На дорогах ожеледиця. Опади не очікуються.
Надалі переважатиме помірно холодна погода з короткочасним стрибком до помірних морозів 4-5 лютого.
Нагадаємо, сьогодні мокрий сніг пройде у всіх регіонах, за винятком півдня. Температура повітря протягом доби буде перебувати в межах від -1 до +6 градусів.