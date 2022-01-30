Мокрый снег почти по всей стране и штормовой ветер: прогноз погоды на завтра
В понедельник, 31 января, мокрый снег пройдет во всех регионах за исключением юга. Температура воздуха в течение суток будет находиться в пределах от -1 до +6 градусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Прогноз погоды во всех областях
Завтра мокрый снег пройдет на западе, севере, центре и востоке. В Карпатах синоптики ожидают метели (I уровень опасности желтый). В южных регионах осадки ожидаются ночью в Крыму, Николаевской и Херсонской областях.
В Украине 31 января возможны порывы ветра 15-20 метров в секунду, в западных областях и Карпатах - 25-30 м/с. На дорогах местами гололедица.
Температура воздуха 31 января составит:
- на западе днем от -1 до +2, ночью от 0 до -2;
- на севере днем от -1 до +1, ночью от 0 до -2;
- на востоке днем от 0 до +2, ночью от -1 до +1;
- на юге днем от +3 до +6, ночью от -1 до +2;
- в центре днем от -1 до +1, ночью от 0 до -2.
Фото: погода в Украине 31 января (meteo.gov.ua)
Прогноз погоды в Киеве
Завтра в течение дня в Киеве пройдет мокрый снег. Днем возможен мокрый снег. Ветер западный 7-12 метров в секунду с порывами 15-18 м/с. Температура воздуха ночью и днем будет находиться в пределах от -1 до +1 градуса.
Фото: погода в Киеве 31 января (meteo.gov.ua)
Напомним, сегодня в Украине непогода обесточила более 60 населенных пунктов в трех областях.
Отметим, 30 января погода в Украине выдалась преимущественно снежной, на юге местами прошел снег с дождем.