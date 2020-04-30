Начисления за коммуналку значительно сократились

Начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии в марте 2020 года составили 15,7 млрд грн, что на 20% меньше, чем в феврале (19,6 млрд грн). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики Украины.

По данным статистического ведомства, в марте 2020 года населением страны уплачено за жилищно-коммунальные услуги 16,3 млрд грн (104% начисленных за этот период сумм).

Задолженность населения по уплате за жилищно-коммунальные услуги на конец марта 2020 года составила 65,9 млрд грн, что на 0,8 млрд грн меньше, чем месяцем ранее (66,7 млрд грн).

По состоянию на 21 марта задолженность населения за поставку и распределение природного газа составила 27,3 млрд грн, за поставку тепловой энергии и горячей воды - 22,3 млрд грн, за поставку и распределение электрической энергии - 5,7 млрд грн, за централизованное водоснабжение и водоотвод - 5,0 млрд грн, за управление многоквартирным домом - 4,7 млрд грн, за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов - 0,9 млрд грн.

Отметим, начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии в феврале 2020 года составили 19,6 млрд грн, что на 16,2% меньше, чем в январе (23,4 млрд грн).

Напомним, начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии в январе 2020 года составили 23,4 млрд грн, что 19,4% больше, чем в декабре 2019 года.

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса КМИС, почти половина украинцев (46%) утверждают, что их затраты на оплату услуг ЖКХ в январе 2020 года выросли по сравнению с январем 2019 года.