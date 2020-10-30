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Нарахування за комуналку в Україні продовжили зростання

Київ, П'ятниця 30 жовтня 2020 15:00
Нарахування за комуналку в Україні продовжили зростання
Фото: платіжка (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Зростання почалося ще до початку опалювального сезону

Нарахування за житлово-комунальні послуги з урахуванням електроенергії за вересень 2020 року склали 8,3 млрд грн. Це на 2,5% більше, ніж у серпні (8,1 млрд грн).

Про це повідомляє Державна служба статистики України.

Нарахування за комуналку в Україні продовжили зростання

За даними статистичного відомства, у вересні 2020 року населенням країни сплачено за житлово-комунальні послуги 9,1 млрд грн (110,3% нарахованих за цей період сум).

Заборгованість населення по сплаті за житлово-комунальні послуги на кінець вересня 2020 року склала 54,3 млрд грн, що на 1,0 млрд грн менше, ніж місяцем раніше (55,3 млрд грн).

За даними статистичного відомства, за станом на 30 вересня заборгованість населення за постачання та розподіл природного газу склала 21,1 млрд грн, за постачання теплової енергії та гарячої води - 16,3 млрд грн, за централізоване водопостачання та водовідведення - 5,8 млрд грн, за управління багатоквартирним будинком - 5,1 млрд грн, за постачання та розподіл електричної енергії - 5,0 млрд грн, за надання послуг із вивезення побутових відходів - 1,0 млрд грн

Нагадаємо, у другому кварталі 2020 року витрати домашніх господарств за статтею "Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива" складали 13,9%.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування КМІС, майже половина українців (46%) стверджують, що їх витрати на оплату послуг ЖКГ у січні 2020 року зросли у порівнянні з січнем 2019 року.

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