UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Начинается ремонт. В Киеве на Каховском путепроводе ограничат движение до 10 декабря

Автор: Сергей Пышкин

В Киеве на Каховском путепроводе частично ограничат движение транспорта из-за среднего ремонта. Работы продлятся до 10 декабря.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Киева.

"На Каховском путепроводе №2 (пересечение проспекта Броварского по улице Митрополита Шептицкого вблизи станции метро "Левобережная") начинается средний ремонт", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что будут работать в направлении моста Метро, а во время работ движение на путепровод будет частично ограничено.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев