Розпочинається ремонт. У Києві на Каховському шляхопроводі обмежать рух до 10 грудня

У Києві на Каховському шляхопроводі частково обмежать рух транспорту через середній ремонт. Роботи триватимуть до 10 грудня.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу патрульної поліції Києва.
"На Каховському шляхопроводі №2 (перетин проспекту Броварського з вулицею Митрополита Шептицького поблизу станції метро "Лівобережна") розпочинається середній ремонт", - пише пресслужба.
Зазначається, що працюватимуть у напрямку моста Метро, а під час робіт рух на шляхопровід буде частково обмежено.