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Розпочинається ремонт. У Києві на Каховському шляхопроводі обмежать рух до 10 грудня

Автор: Сергій Пишкін

У Києві на Каховському шляхопроводі частково обмежать рух транспорту через середній ремонт. Роботи триватимуть до 10 грудня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу патрульної поліції Києва.

"На Каховському шляхопроводі №2 (перетин проспекту Броварського з вулицею Митрополита Шептицького поблизу станції метро "Лівобережна") розпочинається середній ремонт", - пише пресслужба.

Зазначається, що працюватимуть у напрямку моста Метро, а під час робіт рух на шляхопровід буде частково обмежено.

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Київ