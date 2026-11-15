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"Наче підліток": Байден висловився про Путіна та Зеленського у своїх мемуарах

18:54 15.11.2026 Нд
2 хв
aimg Юлія Капітонова
"Наче підліток": Байден висловився про Путіна та Зеленського у своїх мемуарах Фото: Джо Байден, експрезидент США (Getty Images)
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Колишній президент США Джо Байден у своїх мемуарах "Пообіцяй мені, Америко" поділився подробицями спілкування з українським лідером Володимиром Зеленським і російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Книга, яка вийде у вівторок, 17 листопада, зокрема, містить опис "примхливого тону" глави Кремля.

За словами Байдена, Путін "любив сутулитися під час зустрічей, вдаючи байдужість, наче підліток".

Окремо експрезидент США розповів про свій досвід взаємодії із Зеленським. У мемуарах він зазначив, що акторський досвід українського лідера "виявився дуже хорошим тренуванням" для нього.

Водночас Байден стверджує, що Зеленський "міг бути примхливим і впертим у приватних розмовах, і не таким вдячним, як я очікував".

Крім того, Байден розповів, що представники команди чинного президента США Дональда Трампа просили його підписати лист, який дозволив би їм вести прямі переговори з Путіним ще до повернення Трампа на посаду глави держави.

Однак Байден відмовився, "не бажаючи надавати їм карт-бланш на те, що, як я очікував, стало б своєрідною капітуляцією коштом України".

Нагадаємо, раніше Байдену діагностували агресивну форму раку із метастазами в кістках. В офісі експрезидента США повідомляли, що захворювання характеризується "9 балами за шкалою Глісона", що свідчить про високий ступінь злоякісності.

Раніше РБК-Україна розповідало, що Трамп знову розкритикував допомогу Байдена Україні.

Також ми писали, що глава Білого дому зібрався вимагати від Європи гроші за допомогу Україні від адміністрації Байдена.

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