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Наче кадри Першої світової: Міноборони показало відео з позицій під Бахмутом

Фото: у Міноборони України показали відео з позицій українських військових під Бахмутом (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Міністерстві оборони показали відео з позицій українських військових під Бахмутом Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Twitter Міністерства оборони України.

"Ні, це не кадри з нового фільму Сема Мендеса про битву під Верденом, або на Соммі. Йдеться про окопи у Бахмута Донецької області, які українська піхота кілька місяців утримує під шквальним вогнем окупантів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні Зеленський заявив, що останніми днями тривають активні бойові дії на різних напрямках. Найважча ситуація зберігається на Бахмутському напрямі.

Також повідомлялося, що військовослужбовці окремого розвідувального батальйону морської піхоти знищили дві самохідні артилерійські установки окупантів.

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