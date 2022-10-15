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Словно кадры Первой мировой: Минобороны показало видео с позиций под Бахмутом

Фото: в Минобороны Украины показали видео с позиций украинских военных под Бахмутом (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Министерстве обороны Украины показали видео с позиций украинских военных под Бахмутом Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Министерства обороны Украины.

"Нет, это не кадры из нового фильма Сэма Мендеса о битве под Верденом, или на Сомме. Речь идет об окопах у Бахмута Донецкой области, которые украинская пехота несколько месяцев удерживает под шквальным огнем оккупантов", - говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня Зеленский заявил, что в последние дни продолжаются активные боевые действия на разных направлениях. Самая тяжелая ситуация сохраняется на Бахмутском направлении.

Также сообщалось, что военнослужащие отдельного разведывательного батальона морской пехоты уничтожили две самоходные артиллерийские установки оккупантов.

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